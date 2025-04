Será que vem? Chuvas podem aparecer nesta terça-feira em MS

Mato Grosso do Sul vai viver um mix de possibilidades nesta terça-feira (8), quando a meteorologia aponta para possíveis chuvas, tempo ameno no início da manhã e sobretudo, calor com o passar da tarde.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido à passagem de cavados, aliado a disponibilidade de umidade que podem favorecer a formação de instabilidades.

Devido à disponibilidade de umidade, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas e, de forma pontual, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões centro-norte e oeste do estado.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 17-21°C e máximas entre 25-30°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 20-23°C e máximas entre 25-32°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 19-22°C e máximas entre 28-33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 20-22°C e máximas entre 28-30°C.

