Setembro começa com extremo calor, mas chuva não é descartada nesta segunda em MS

O mês de setembro começou semelhante aos últimos de agosto, com bastante calor, tempo seco e a umidade relativa do ar em baixa em Mato Grosso do Sul. Mas nesta segunda-feira (1°), não está descartada a possibilidade de chuva em algumas regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, com a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, favorecendo o tempo seco.

Porém, a aproximação de uma frente fria pode provocar o retorno momentâneo das chuvas. E isso é o que aponta o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que emitiu um alerta de tempestade para algumas regiões do estado.

Essas regiões são o sudoeste, pantanal e parte do sul do estado. Nesse cenário, 37 cidades estão em alerta de severidade com a possibilidade de tempestade nesta segunda-feira.

Em relação às temperaturas, o Cemtec aponta que estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 28-31°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 23-25°C e as máximas entre 34-36°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18-21°C e máximas entre 33-35°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 32-34°C.

