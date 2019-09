Setembro foi o mês mais seco em onze anos no Estados

De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Franciane Rodrigues, o mês de setembro de 2019 foi o mais seco dos últimos onze anos em Mato Grosso do Sul.

O recorde é histórico monitorado nas 28 estações existentes no Estado desde 2008. “Mesmo com as chuvas do dia 25, estamos terminando o mês com acumulados de chuva muito abaixo da média”, explanou Franciane.

Das chuvas registradas no Estado, as regiões sudoeste, pantaneira, central e norte foram os locais que menos registraram chuvas, com acumulados máximos de até 25 milímetros. Já nas demais áreas, o máximo registrado foi de 50 milímetros acumulados. “Esse resultado está muito abaixo da média esperada para setembro em MS que era de pelo menos 90 milímetros”, explica.

Apesar de registrar chuva significativa no dia 1° e no dia 25, Campo Grande teve apenas 16 milímetros de acumulado de chuva para o mês, quando o esperado para a capital em setembro era de 73,9 milímetros. Isso corresponde a 21,65% abaixo do que era esperado. Conforme a especialista do Cemtec.

