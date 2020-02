Sexta começa nublada na capital

Campo Grande amanheceu nesta sexta-feira (13) como céu nublado e a previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer assim no decorrer do dia.

Pode chover a tarde com trovoadas isoladas e, no, período noturno, mais chuvas. A mínima na capital pode registrar 22ºC e a máxima 33ºC. A umidade relativa do ar deve atingir os 90%.

No interior de Mato Grosso do Sul a situação não é diferente. Chuvas e trovoadas ocorrem em quase todas as regiões do Estado durante esta sexta. A mínima deve ser de 20ºC e a máxima pode alcançar os 35ºC. Já a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 95%.

