Sexta-feira deve ser de sol com chuva isolada em MS

A sexta-feira (27) promete ser de sol com chuva isolada em Mato Grosso do Sul, a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica calor, aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas, fraca a moderada, na região Norte do Estado.

Na Capital, a temperatura varia entre 22°C a 31°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Já na região Sul do estado, a temperatura mínima prevista é de 21ºC, em Ponta Porã e a máxima de 33°C. Em Iguatemi e Porto Murtinho a máxima deve chegar na casa dos 36°C.

De acordo com o Cemtec na região Centro-Sul o tempo deve ficar mais seco, com sol e variação de nebulosidade. Confira o mapa abaixo:

Deixe seu Comentário

Leia Também