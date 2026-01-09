Menu
Sexta-feira deve ser marcada por misto de calor de 36°C e tempestades em MS

Avanço de frente fria possibilita esses dois cenários no mesmo dia no Estado

09 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Céu limpo em Mato Grosso do SulCéu limpo em Mato Grosso do Sul   (Foto: Divulgação/ Governo do Estado)

A expectativa climática para essa sexta-feira, dia 9, em Mato Grosso do Sul aponta para possíveis momentos de calor e também aumento das chances de ocorrerem de pancadas de chuvas até temporais em várias regiões.

Podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. 

Ainda segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), além disso, a aproximação de uma frente fria combinada ao avanço de cavados irão favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 31°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 29°C.

