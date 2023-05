Sexta-feira é de muito calor e máximas de até 34° em MS

A sexta-feira (5) promete ser de muito calor e de tempo seco em Campo Grande e grande parte de Mato Grosso do Sul. A meteorologia aponta que as máximas poderão chegar até os 34°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a estabilidade ocorre devido a atuação da alta pressão atmosférica que favorece um clima quente e seco.

Apesar de amanhecer com temperatura amena, Campo Grande deve ter clima de calor nas próximas horas, com o aumento da máxima. A previsão indica mínima de 21°C e máxima de 30°C.

Dourados tem mínima de 20ºC e máxima de 29ºC. Na região Sul-fronteira, Ponta Porã tem mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.

Em Corumbá, a mínima fica em 22ºC e a máxima será de 29ºC. A temperatura aumenta em Aquidauana, com mínima de 22ºC e máxima de 32ºC. No Norte do Estado, Coxim terá mínima de 21ºC e máxima de 34ºC.

No Bolsão, os municípios amanhecem com clima ameno. A mínima será de 18ºC, mas esquenta durante a tarde, chegando a 33ºC.

