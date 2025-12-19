Sexta-feira promete calor de 35°C e pouca chance de chuva em Mato Grosso do Sul

O calor voltará a ficar em evidência em Mato Grosso do Sul ao longo desta sexta-feira, dia 19, com possibilidades dos termômetros registrarem máximas de até 35°C em algumas cidades.

Já aquele clima ameno se distanciou do estado, tanto que a meteorologia diminui consideravelmente as chances de chuva para o decorrer do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado. Essa situação ocorre devido à atuação da alta pressão atmosférica, que favorece o tempo mais seco.

Por outro lado, nas outras regiões não se descartam pancadas de chuva e tempestades isoladas devido ao aquecimento diurno, aliado a perturbações no sistema de alta pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 18°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 30°C.

