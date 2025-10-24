Menu
Clima

Sexta-feira promete calor de 41°C e umidade de 15% em Mato Grosso do Sul

Campo Grande deve registrar máxima de 36°C ao longo do dia

24 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Calor será intensa, e máxima pode chegar a 36°C na capitalCalor será intensa, e máxima pode chegar a 36°C na capital   (Edemir Rodrigues)

Mato Grosso do Sul enfrentará um forte calor nesta sexta-feira, dia 24 de outubro, e as temperaturas poderão ultrapassar a faixa dos 40°C ao longo do dia em algumas regiões.

Essa condição climática está associada a um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens de chuva e favorece o tempo seco.

Aliado a isso, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alerta para a condição da umidade relativa do ar, que poderá ficar na casa dos 15%, caracterizando uma condição de alerta para a população, conforme os padrões da Organização Mundial da Saúde.

Estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 34-36°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 25-27°C e máxima entre 38-41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 18-22°C e máximas entre 34-37°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 35-36°C.

Vanguard - Sound

