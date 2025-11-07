Sexta-feira promete de calor de 39°C a risco de temporais em MS

Mato Grosso do Sul pode viver dois climas diferentes durante a sexta-feira, dia 7 de novembro. Primeiro, o calor intenso pode retornar com a possibilidade de 39°C, mas, ao mesmo tempo, ocorrer temporais que já aconteceram durante a semana.

A previsão inicial aponta para sol e variação de nebulosidade em grande parte, porém, não se descarta a ocorrência de chuvas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a mudança acontece entre a tarde e a noite em decorrência do avanço de uma frente fria, onde as condições do tempo mudam, especialmente nas regiões sul e sudoeste do estado, onde há risco de chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20°C e 21°C e máximas entre 31°C e 34°C para as regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 23°C e 26°C, e as máximas alcançam 37°C a 39°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 35°C e 38°C. Em Campo Grande, a capital, são esperadas temperaturas mínimas entre 25°C e 26°C e máximas de até 35°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também