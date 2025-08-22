Sexta-feira promete muito calor e máximas perto dos 37°C em Mato Grosso do Sul

O calor segue frequente nesta sexta-feira (22) em Mato Grosso do Sul. Embora a tendência é de mudança no clima nos próximos dias, essa semana ainda terá bastante sol e temperaturas altas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade. Essa situação ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais firme.

Durante as tardes, as temperaturas estarão em rápida elevação, com máximas que podem atingir os 35-38 C, principalmente nas regiões sudoeste, pantaneira, bolsão e norte do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 33-35°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 23-27°C e as máximas entre 36-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 19-22°C e máximas entre 34-37°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 33-35°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também