Sexta-feira promete ser calorenta e máxima atinge 39°C em cidades de MS

O calor em Mato Grosso do Sul promete ser bastante intenso nesta sexta-feira, dia 23, onde as temperaturas poderão subir consideravelmente e ficarem perto dos 39°C em algumas cidades.

Aliado às altas temperaturas, podem ocorrer baixos valores de umidade relativa do ar, com valores entre 20-40%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido ao elevado aquecimento diurno, combinada com características típicas da estação, podem ocorrer pancadas de chuvas.

Com menor probabilidade e em pontos isolados do estado, não descarta-se a ocorrência de chuvas mais intensas e tempestades com rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 35°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 39°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 19°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 24°C e máxima de até 35°C.

