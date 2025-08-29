Menu
Clima

Sexta-feira promete tempo seco e 'calorento' em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, máximas poderão chegar a 31°C e umidade cair para 10%

29 agosto 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Sol raiou em Campo GrandeSol raiou em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul continua alternando momentos de secura em relação ao clima. Nesta sexta-feira (29), a tendência é de calor e aumento nas temperaturas, mantendo o clima mais seco.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a situação ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais seco na maioria do estado.

A umidade poderá ficar entre 10% e 30%, porém, a passagem de cavados em médios e altos níveis da atmosfera poderá favorecer a formação de chuvas e tempestades isoladas em algumas áreas.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 13-15°C e máximas entre 28-30°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 15-19°C e as máximas entre 34-37°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 17-19°C e máximas entre 30-34°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 17-19°C e máximas entre 28-31°C.

