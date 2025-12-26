Menu
Sexta-feira será de calor intenso e chance de chuva em MS

A previsão aponta máximas elevadas e possibilidade de temporais localizados

26 dezembro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Capital pode registrar até 34°CCapital pode registrar até 34°C   (Sarah Chaves/JD1)

A previsão do tempo para esta sexta-feira (26) em Mato Grosso do Sul indica calor intenso, elevada umidade do ar e possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente a partir da tarde, conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

O dia começa com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado. Com o aquecimento ao longo do dia, aumentam as condições para chuvas típicas de verão, que podem ocorrer de forma localizada e, em alguns pontos, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os ventos sopram predominantemente do quadrante norte, transportando ar quente e úmido, o que intensifica a sensação de abafamento.

As temperaturas seguem elevadas, com máximas que podem se aproximar dos 39°C nas regiões norte, leste e Bolsão. No Pantanal e sudoeste, os termômetros variam entre 32°C e 37°C, enquanto no sul e região de Grande Dourados as máximas ficam entre 31°C e 35°C.

Em Campo Grande, a sexta-feira será de calor, com mínimas entre 23°C e 25°C e máximas de até 34°C. Também há previsão de aumento de nuvens e chance de chuva isolada no período da tarde ou noite.

