Sexta-feira será de céu aberto e ensolarado em todo o estado

A sexta-feira (12) amanheceu com céu aberto e ensolarado, mas o clima fresco predomina nas primeiras horas da manhã. O tempo continua estável, havendo a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas na capital e no estado.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será um pouco mais quente com temperaturas máximas de 35ºC no estado e 33ºC, em Campo Grande.

