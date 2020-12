Sexta-feira será de muito calor e com possibilidade de chuva

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), esta sexta-feira (11) será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para ocorrência de chuva em grande parte do Estado.

Já na região de sudoeste e nos extremos oeste e sul de Mato Grosso do sul, a expectativa de chuva é baixa e tempo segue firme. A previsão é de Umidade relativa do ar com variação estimada entre 45% a 95% ao longo do dia.

Apesar da probabilidade de chuva, o calor continua e temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 20°C a 38 °C. Na capital variação está estimada em 21 °C a 30 °C.

