Sexta-feira será quente e com possíveis quebra de recordes nas temperaturas em MS

Mato Grosso do Sul enfrentar mais um dia de calor e que também deve superar os índices passados, trazendo um dos dias mais quentes do ano. A máxima volta a ultrapassar os 40°C em algumas cidades.

Segundo a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo fica estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade devido a atuação de uma massa de ar quente e seca.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 28°C pela manhã e atingem os 39°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 25°C e máxima de 40°C. Na região Sul, Ponta Porã tem mínima de 27°C e chega aos 37°C no período da tarde, enquanto Iguatemi apresenta variação entre 26°C e 38°C.

No Bolsão, Paranaíba amanhece com 26°C e tem máxima de 39°C; em Três Lagoas, os valores variam entre 28°C e 40°C. Na região Norte, Coxim registra inicialmente 27°C, atingindo os 41°C.

Corumbá e Aquidauana, no Pantanal, apresentam máximas de 42°C, com mínimas de 28°C e 29°C, respectivamente. Em Porto Murtinho, os termômetros iniciam aos 31°C e atingem os 43°C ao longo do dia.

