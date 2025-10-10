Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Sexta-feira terá calor de 38°C em MS, mas previsão segue indicando chuva

Campo Grande deverá ter máximas de 33°C durante o dia

10 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Céu com algumas nuvens, mas calor em Campo GrandeCéu com algumas nuvens, mas calor em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul terá uma sexta-feira (10) com bastante calor, podendo chegar a máximas de 38°C, mesmo com a meteorologia mantendo a previsão de chuva para várias regiões.

A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. Porém, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões norte, bolsão e centro-sul do estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), estão previstas mínimas entre 15-20°C e máximas entre 27-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 19-25°C e máxima entre 32-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-23°C e máximas entre 29-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 19-21°C e máximas de até 33°C. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Céu amanheceu com algumas nuvens em Campo Grande
Clima
Risco de chuva se mantém em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira
Gerado por inteligência artificial
Clima
Molhou o feriado: Tempestade intensa deve chegar em MS
Secretária e comissão durante audiência
Cidade
Vereadores cobram redução de despesas e execução de emendas em orçamento municipal de 2026
Dia amanheceu ameno em Campo Grande
Clima
Tempo ameno permanece e meteorologia não descarta chuva para MS nesta quarta
Tempo ficou bastante nublado em Campo Grande
Clima
Terça-feira começa com clima ameno e tempo nublado em Campo Grande
Nesta segunda-feira a Capital teve sensação térmica de 40°C
Clima
Com sensação térmica de 40°C, chuva e frente fria prometem aliviar calorão em MS
Mãe de Maíra morreu na madrugada de hoje
Geral
Polícia Civil emite nota de pesar pela morte da mãe da delegada Maíra Pacheco
Frente fria deve vir por aí
Clima
Mesmo com frente fria e chance de chuva, calor deve resistir em Mato Grosso do Sul
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Alvo do MPMS por desmatamento, fazenda em Aquidauana firma acordo ambiental
Céu com poucas nuvens em Campo Grande
Clima
Em meio ao calorão, semana começa com expectativa de chegada de frente fria em MS

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
O homicídio aconteceu dentro de um prostibulo
Polícia
Ex-morador do Nova Lima morre ao ser baleado em prostíbulo de Mato Grosso