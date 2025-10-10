Sexta-feira terá calor de 38°C em MS, mas previsão segue indicando chuva

Mato Grosso do Sul terá uma sexta-feira (10) com bastante calor, podendo chegar a máximas de 38°C, mesmo com a meteorologia mantendo a previsão de chuva para várias regiões.

A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. Porém, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões norte, bolsão e centro-sul do estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), estão previstas mínimas entre 15-20°C e máximas entre 27-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 19-25°C e máxima entre 32-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-23°C e máximas entre 29-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 19-21°C e máximas de até 33°C.

