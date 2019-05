Sexta-feira terá temperatura mínima de 13°C na capital

A previsão para esta sexta-feira (24) é de sol com pancadas de chuvas pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo deve ficar firme com temperaturas baixas, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o instituto os termômetros podem registrar temperatura máxima de 22°C, e a mínima deve ficar em 13°C. A umidade relativa do ar máxima é de 95%, e não oferece riscos à saúde da população.

Em Corumbá, conhecida como a cidade mais quente do estado, a temperatura mínima pode ser de 7°C, e a máxima de 22°C. Com chuvas isoladas pela manhã.

Já em Dourados e Amambai a temperatura mínima prevista é de 6°, e a máxima é de 16°C

Para Mato Grosso do Sul, o instituto prevê tempo nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas no norte e nordeste do estado, com acentuada queda nas temperaturas. A temperatura máxima é de 24°C, e a mínima de 6°C.

