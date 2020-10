Sexta terá céu claro, sem expectativa de chuva e com altas temperaturas

A previsão para esta sexta-feira (2), é de céu claro em todas as regiões, sem expectativa de chuva e com temperaturas elevadas no Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, dia será claro e com névoa seca, a baixa umidade do ar que varia de 10% a 45%, estando a nível de extrema atenção para os cuidados à saúde. A temperatura máxima na capital está prevista para até 39°C e a mínima em 25°C.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 24 °C a 41 °C, sendo as regiões sudoeste, Pantanal e leste com o registro de maior calor.

Atenção

As elevadas temperaturas nos próximos dias poderá causar sintomas como irritação, cansaço durante o dia, dores de cabeça e tontura. Como se proteger do calor

- Ingira pelo menos dois litros de água por dia;

-Use filtro solar com FPS acima de 50, e, se possível, protetor labial com filtro para evitar queimar os lábios;

- Utilize barreiras físicas, como boné, chapéu, óculos de sol e camiseta quando for se expor ao sol;

- Procure ficar em locais ventilados;

- Se possível, não se exponha diretamente ao sol, e evite horários em que o sol está mais forte, especialmente próximo ao meio dia.

