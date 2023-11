Sextou com S de "Será que chove?": Inmet alerta para tempestades em MS

Sexta-feira chegou, mas para a alegria de alguns e tristeza de outros, a previsão é de chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu hoje (3) um alerta para tempestades em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Segundo o órgão, existe a possibilidade de chuvas intensas, entre 30 e 60 mm/h, e rajadas de vento que podem ir dos 60 km/h até os 100 km/h, além do risco de queda de granizo nas regiões atingidas pela tempestade, que inclui Campo Grande.

Também existe, segundo o alerta, o risco de alagamento, queda de árvores, estragos em plantações e interrupções no serviço de fornecimento de energia elétrica.

O Inmet recomenda que a população evite se abrigar embaixo de árvores durante a tempestade, já que existe o risco de descarga elétrica, e evite estacionar veículos próximos de torres de transmissão e placas de propaganda, já que elas podem cair devido aos fortes ventos.

É recomendado que, se possível, a população desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante a tempestade, para evitar danos à eletrônicos devido as descargas elétricas causadas por queda de raios.

Caso deseje obter mais informações ou solicitar ajuda para uma emergência, a população pode estar entrando em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193, e com a Defesa Civil através do telefone 199.

Em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, entre em contato com a Energisa, distribuidora de energia em Mato Grosso do Sul, através do telefone 0800 722 7272.

