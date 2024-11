'Sextou' com sol e previsão de tempestade em Mato Grosso do Sul

Apesar do sol forte, a previsão do tempo indica que o ‘sextou’ (22) poderá ser com chuva em algumas localidades de Mato Grosso do Sul. Em alguns pontos são esperadas tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido a disponibilidade de umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica que favorecem a formação de instabilidades no estado.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 21 e 23°C e máximas entre 28 e 31°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23 e 26°C e máximas entre 30 e 32°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 23 e 25°C e máximas entre 30 e 33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22 e 24°C e máximas entre 28 e 30°C.

Confira no mapa:

