Sextou com temperaturas de até 40°C e poucas chances de chuva em MS

A sexta-feira (19) em Mato Grosso do Sul promete ser quente em várias regiões e cidades. O calor continua firme e a previsão meteorológica aponta que o clima continua sem perspectiva de chuva e com aumento das temperaturas no decorrer do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), haverá poucas nuvens e isso favorece o calor, embora não se descarte pancadas de chuvas isoladas.

Pontualmente, e com menor probabilidade, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 20% e 40%.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 24°C e 26°C e máximas que podem atingir 35°C nas regiões Norte, Central e Sul do Estado.

Para as regiões Pantaneira, Bolsão e Sudoeste as mínimas oscilam entre 25°C e 30°C e as máximas podem chegar até 40°C.

Em Campo Grande, as temperaturas mínimas podem ficar entre 25°C e 26°C e máximas previstas podem ser de até 34°C.

