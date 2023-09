'Sextou' promete ser quente e máximas podem chegar a 34°C em MS

Nesta sexta-feira (8), o tradicional 'sextou', promete ser bastante quente em algumas regiões de Mato Grosso do Sul e as máximas podem bater as temperaturas de 34°C. Embora o forte calor marque presença frequente, a meteorologia segue mantendo um alerta para possíveis tempestades ao longo do dia.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), explicou que durante esses dias até o fim de semana, a tendência é de um tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, mas que algumas regiões podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e granizo.

Essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

Para Campo Grande, a tendência é de clima quente com máximas de 32°C. Na região pantaneira, em cidades como Corumbá, Aquidauana, Miranda e outras, o pico de calor deve atingir os 31°C.

Na região norte, como Coxim, Sonora e até parte de Costa Rica, os termômetros podem marcar 34°C ao longo desta sexta-feira. O lado do Bolsão, segundo a meteorologia, deve ter máximas de até 33°C.

E na região sul, a expectativa é de temperaturas um pouco mais baixas em virtude da possibilidade de chuva ao longo do dia, com as máximas não passando dos 26°C.

