Sextou promete ser quente e seco em Mato Grosso do Sul

A sexta-feira (21) promete ser de bastante calor em Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas poderão chegar até os 37°C em algumas regiões. O tempo também fica seco por conta da estabilidade e a atuação do sistema de alta pressão atmosférica.

Porém, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido ao aquecimento diurno, podem ocorrer pancadas de chuvas típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na localidade vizinha não passa de um aumento de nebulosidade.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 19-21°C e máximas entre 31-35°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas entre 35-37°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 33-35°C. Em Campo Grande, mínimas entre 20-22°C e máximas entre 32-34°C.

