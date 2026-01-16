Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Clima

'Sextou' tem predominância do calor e máximas podem chegar a 35°C em MS

Porém, meteorologia não descarta possibilidade de chuva no final do dia

16 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Céu de Campo Grande amanheceu com poucas nuvensCéu de Campo Grande amanheceu com poucas nuvens   (Luiz Vinicius)

O calor deve ter maior predominância nesta sexta-feira, dia 16, em boa parte de Mato Grosso do Sul. As temperaturas máximas podem chegar aos 35°C em regiões específicas, como norte e Pantanal.

Porém, a meteorologia não descarta a possibilidade de chuva e até tempestades ao final do dia, com os ventos intensos também presentes.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esse é um padrão típico da estação do verão, favorecidas pelo aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 24°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 29°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 30°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Céu azul em Campo Grande
Clima
Quinta-feira tem calor de 36°C e possibilidade de temporal para MS
Clima segue bastante instável em Campo Grande
Clima
Nas últimas horas, Campo Grande teve ventania de 87 km/h
Fenômeno deve ser visto mais vezes no estado, segundo especialista
Clima
Nuvem funil é causada por calor extremo e deve ser comum neste verão, alerta meteorologista
Foto: Reprodução
Clima
Vídeo: Leitores registram formação de possível 'mini tornado' na Capital
Foto: Reprodução
Clima
Mesmo com La Niña, 2025 entra para ranking dos anos mais quentes
O monitoramento indica que as chuvas seguem distribuídas de forma irregular
Clima
Chuvas atingem municípios de MS e elevam acumulados nas últimas 24 horas
Tempo instável permanece em Campo Grande
Clima
Tempestade e ventania não estão descartadas para essa quarta-feira em MS
Instabilidade no tempo em Campo Grande
Clima
Instabilidade permanece e meteorologia não descarta chuva em MS nesta terça
Dia começou nublado em Campo Grande
Clima
Chuvas seguem presentes e mantém instabilidade em MS nesta segunda-feira
Foto: Divulgação
Clima
Vídeo: Chuva na Capital marca passagem de ciclone extratropical em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal