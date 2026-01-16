'Sextou' tem predominância do calor e máximas podem chegar a 35°C em MS

O calor deve ter maior predominância nesta sexta-feira, dia 16, em boa parte de Mato Grosso do Sul. As temperaturas máximas podem chegar aos 35°C em regiões específicas, como norte e Pantanal.

Porém, a meteorologia não descarta a possibilidade de chuva e até tempestades ao final do dia, com os ventos intensos também presentes.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esse é um padrão típico da estação do verão, favorecidas pelo aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 24°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 29°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 30°C.

