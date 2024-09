Sob fumaça de incêndios, MS segue tendo altas temperaturas nesta terça-feira

Vivendo sob as fumaças de incêndios florestais, seja no Pantanal, da região amazônica ou de outros biomas, Mato Grosso do Sul segue tendo tempo firme e com altas temperaturas nesta terça-feira (10).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica continuidade do tempo firme, com sol e poucas nuvens e com um céu bastante acinzentado.

Durante o período da tarde, a umidade relativa do ar fica muito baixa, em torno de 5% e 20%, por isso, recomenda-se beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos e umidificar os ambientes.

A mínima prevista em Campo Grande é de 24°C e a máxima de 36°C. Os termômetros em Dourados marcam 19°C inicialmente e chegam aos 38°C ao longo do dia. Nas regiões Cone-Sul e leste, Iguatemi e Anaurilândia apresentam valores semelhantes, entre 21°C e 37°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 19°C e máxima de 37°C, já Três Lagoas amanhece com 20°C e registra 37°C à tarde. Em Coxim, no norte, as temperaturas iniciam aos 19°C e sobem até 38°C.

Em Corumbá, no Pantanal, a mínima é de 24°C e a máxima de 38°C; Aquidauana, na mesma região, apresenta variação entre 22°C e 39°C. No sudoeste do Estado, o valor mais alto do dia é registrado no município de Porto Murtinho, com mínima de 23°C e máxima de 40°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também