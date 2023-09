Sol antes das 5h? Entenda o porquê está "amanhecendo mais cedo"

Nos últimos dias tem ocorrido um fenômeno que pode causar estranheza em certa parcela da população acostumada a estar de pé antes mesmo do nascer do sol, acontece que as manhãs estão ficando mais longas, isso porque o dia está "clareando" mais cedo, marcando o Equinócio.

Dona Inácia Miranda Vieira de 58 anos, alega que costuma sair de casa às 4h50 pra pegar condução até o trabalho na Chácara Cachoeira e sempre via o nascer do sol na metade do caminho até o destino, por volta de 5h20. "Agora eu acordo, 4h30 da manhã e já está claro, na primeira vez, achei até que tinha perdido a hora, mas vi que estava cedo ainda, estranhei".

No entanto, o fenômeno é bem mais comum do que imaginamos e acontece duas vezes ao ano, sendo eles o Equinócio de Primavera e o Equinócio de Outono.

Segundo o meteorologista Natalio Abrahão, da Uniderp Anhanguera, quem percebeu esse amanhecer "mais cedo" não está errado. "No outono e na primavera o sol passa por cima da linha do Equador, no outono no Brasil, o sol sobe para o hemisfério norte, e lá é primavera, depois volta, quando chega novamente no Equador, em direção ao Hemisfério Sul começa a primavera em 23 de setembro, quando o sol atinge o trópico de Capricórnio e 21 de dezembro e começa o verão".

Os equinócios são causados pela inclinação do eixo da Terra e pelo movimento de translação que o nosso planeta realiza ao redor do Sol. Acontece quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a Linha do Equador (paralelo de 0º), o que faz com que os hemisférios Norte e Sul recebam a mesma quantidade de iluminação solar.

O meteorologista explica, que a partir da primavera, as manhãs vão ficar mais longas. "Amanhecendo cada vez mais cedo e escurecendo mais tarde, até o dia 23 de dezembro".

