Sol, calor e tempo seco marcam o 'sábadou' em MS

O sábado (24) começou com temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul, mas a previsão indica tempo firme com predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do dia.

A condição meteorológica é causada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, responsável por manter o tempo quente e seco em todo o estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a presença do ar seco contribui para uma grande amplitude térmica que pode alcançar até 20°C no mesmo dia.

Nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, as mínimas devem oscilar entre 15°C e 17°C, e as máximas ficam entre 26°C e 30°C. Já no sudoeste e no Pantanal, os termômetros devem marcar entre 17°C e 22°C pela manhã, com picos de 30°C a 33°C à tarde.

No bolsão, leste e norte do estado, são esperadas mínimas de 15°C a 19°C e máximas de 29°C a 32°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 18°C e 20°C e máxima entre 29°C e 31°C.

