Sol e baixa umidade marcam esta quinta-feira em MS

O feriado desta quinta-feira (20) será de tempo firme em Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade. A atuação de um sistema de alta pressão deixa o clima mais seco em todo o Estado, e as temperaturas podem chegar a 37°C, especialmente no Pantanal.

Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas variam de 14°C a 15°C e as máximas ficam entre 30°C e 32°C. No Pantanal e no sudoeste, os termômetros marcam mínimas de 17°C a 21°C e máximas de até 37°C. No bolsão, leste e norte, as mínimas variam de 14°C a 17°C e as máximas entre 31°C e 34°C.

Em Campo Grande, as temperaturas ficam entre 15°C e 17°C, com máxima de 31°C. Os ventos podem chegar a 40 km/h e 60 km/h, podendo registrar rajadas ainda mais fortes.

