Sol e nebulosidade marcam domingo de eleição no Estado; confira a previsão do tempo

Neste domingo de eleição (27), a previsão do tempo para o Mato Grosso do Sul indica tempo com sol, que vai intercalar com períodos de nebulosidade, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Há probabilidade de chuvas e tempestades pontuais nas regiões norte, pantaneira e nordeste do Estado. Já em Campo Grande, há 63% de chance de chover, a temperatura mínima ficará entre 22-24°C e a máxima entre 25-27°C.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), estão previstas temperaturas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 30-34°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas entre 32-35°C.

No bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-32°C.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também