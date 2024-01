Sol e tempo firme não 'espantam' a previsão de chuvas para MS neste sábado

O tempo deve ser de muito sol e com variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, neste sábado (27). Nas regiões Leste, Sudeste e Norte do estado não se descarta a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades ocorrem devido à convergência de umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica em médios e altos níveis da atmosfera.

Em Campo Grande, a mínima é de 19°C e a máxima chega aos 31°C. Dourados, na região vizinha à capital, amanhece com 26°C e marca 29°C nos horários mais quentes. No Sul do estado, Ponta Porã e Iguatemi têm mínimas de 16°C e máximas de 28°C.

Na região do Bolsão, os termômetros em Paranaíba marcam 20°C inicialmente e atingem os 33°C, enquanto Três Lagoas têm 19°C pela manhã e 31°C à tarde. No Norte, Coxim apresenta variação entre 21°C e 35°C.

Em Corumbá, no Pantanal, a mínima é de 23°C e a máxima chega aos 35°C; Aquidauana tem 21°C inicialmente e atinge 34°C. No Sudoeste, as temperaturas em Porto Murtinho variam entre 22°C e 34°C.

