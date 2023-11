Sol forte predomina e quinta deve ser o pior de calor em MS

A onda extrema de calor atuante em Mato Grosso do Sul parece atingir seu ápice nesta quinta-feira (16), elevando ainda mais as temperaturas máximas em várias cidades. Com um tempo estável e predomínio do sol, os termômetros podem voltar a registrar números acima dos 40°C, inclusive, Campo Grande.

Porém, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não está descartada a possibilidade de pancadas de chuvas e até tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo em algumas localidades.

"As instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade, avanço de cavados, aliado ao aquecimento diurno, com destaque nas regiões centro-sul e sudoeste do estado", explica o sistema meteorológico.

São esperadas altas temperaturas, com valores que podem atingir os 40-44°C em Mato Grosso do Sul. Além das altíssimas temperaturas, a umidade relativa do ar estará muito baixa, com valores entre 10-30%.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 23-27°C e máximas que podem atingir os 41°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 27-31°C e máximas de até 43-45°C.

Para as regiões norte e bolsão, temperaturas mínimas entre 23-28°C e máximas de até 39-42°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista oscila por volta dos 27-29°C e máximas de até 37-40°C.

