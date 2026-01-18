Sol marca o início do domingo, mas frente fria eleva risco de temporais em MS

O domingo (18) começa com tempo firme em Campo Grande, mas a condição muda ao longo do dia com a chegada de uma frente fria a Mato Grosso do Sul. Na Capital, o aumento da nebulosidade deve favorecer pancadas de chuva, enquanto as temperaturas variam entre 22°C e 24°C nas mínimas e alcançam até 31°C nas máximas.

A atuação do sistema frontal, em conjunto com áreas de baixa pressão atmosférica, intensifica as instabilidades, potencializadas pelo transporte de calor e umidade e pelo deslocamento de cavados. Há previsão de chuvas localmente fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com acumulados que podem ultrapassar 30 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul, nordeste e sudeste/leste do Estado.

Os ventos sopram entre os quadrantes oeste e sul, com velocidades entre 40 e 60 km/h e possibilidade de rajadas acima de 60 km/h. No Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 21°C e 23°C, e as máximas variam de 27°C a 32°C. No Pantanal e no Sudoeste, as mínimas oscilam entre 24°C e 26°C, com máximas que podem chegar a 35°C.

Já no Bolsão, Norte e Leste, os termômetros registram mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 30°C e 35°C. A instabilidade segue também na segunda-feira (19).

