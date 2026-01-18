Menu
Menu Busca domingo, 18 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Sol marca o início do domingo, mas frente fria eleva risco de temporais em MS

Mudança no padrão atmosférico provoca aumento de nuvens, chuvas intensas e ventos fortes em várias regiões do Estado

18 janeiro 2026 - 08h10Taynara Menezes
Sol apareceu entre nuvens em Campo GrandeSol apareceu entre nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O domingo (18) começa com tempo firme em Campo Grande, mas a condição muda ao longo do dia com a chegada de uma frente fria a Mato Grosso do Sul. Na Capital, o aumento da nebulosidade deve favorecer pancadas de chuva, enquanto as temperaturas variam entre 22°C e 24°C nas mínimas e alcançam até 31°C nas máximas.

A atuação do sistema frontal, em conjunto com áreas de baixa pressão atmosférica, intensifica as instabilidades, potencializadas pelo transporte de calor e umidade e pelo deslocamento de cavados. Há previsão de chuvas localmente fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com acumulados que podem ultrapassar 30 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul, nordeste e sudeste/leste do Estado.

Os ventos sopram entre os quadrantes oeste e sul, com velocidades entre 40 e 60 km/h e possibilidade de rajadas acima de 60 km/h. No Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 21°C e 23°C, e as máximas variam de 27°C a 32°C. No Pantanal e no Sudoeste, as mínimas oscilam entre 24°C e 26°C, com máximas que podem chegar a 35°C.

Já no Bolsão, Norte e Leste, os termômetros registram mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 30°C e 35°C. A instabilidade segue também na segunda-feira (19).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dia promete ser quente e de bastante calor
Clima
Calorão segue presente no sábado e chuvas podem aparecer em MS
Céu de Campo Grande amanheceu com poucas nuvens
Clima
'Sextou' tem predominância do calor e máximas podem chegar a 35°C em MS
Céu azul em Campo Grande
Clima
Quinta-feira tem calor de 36°C e possibilidade de temporal para MS
Clima segue bastante instável em Campo Grande
Clima
Nas últimas horas, Campo Grande teve ventania de 87 km/h
Fenômeno deve ser visto mais vezes no estado, segundo especialista
Clima
Nuvem funil é causada por calor extremo e deve ser comum neste verão, alerta meteorologista
Foto: Reprodução
Clima
Vídeo: Leitores registram formação de possível 'mini tornado' na Capital
Foto: Reprodução
Clima
Mesmo com La Niña, 2025 entra para ranking dos anos mais quentes
O monitoramento indica que as chuvas seguem distribuídas de forma irregular
Clima
Chuvas atingem municípios de MS e elevam acumulados nas últimas 24 horas
Tempo instável permanece em Campo Grande
Clima
Tempestade e ventania não estão descartadas para essa quarta-feira em MS
Instabilidade no tempo em Campo Grande
Clima
Instabilidade permanece e meteorologia não descarta chuva em MS nesta terça

Mais Lidas

Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes
Justiça
Prefeitura diz que não houve aumento de taxas no IPTU e defende 'correção' na Justiça