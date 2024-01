Sol ou chuva? Instabilidade continua nesta terça em MS

A instabilidade no clima de Mato Grosso do Sul mais uma vez marca presença e nesta terça-feira (16), a expectativa é que várias cidades apresentem sol, mas recebam chuva no decorrer do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a umidade relativa do ar também deve ficar baixa e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento podem acontecer nas regiões centro-norte, leste e nordeste.

A instabilidade atmosférica ocorre em função da convergência de umidade em baixos e médios níveis, o que favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado. Os ventos ficam entre 40-60 km/h, mas pontualmente podem ficar acima de 60 km.

Em Campo Grande a mínima será de 23°C, com máxima de 33°C. Já em Dourados deve variar entre 23°C e 36°C. Para região norte, em Coxim, a temperatura poderá chegar a 34°C, com mínima de 23°C.

Na região de fronteira, em Ponta Porã fica entre 22°C e 34°C. As quatro cidades têm previsão de chuva. Já em Corumbá a máxima será de 35°C e mínima de 25°C.

