Sol predomina e domingo terá máxima de 38°C

O domingo (25) será de bastante sol em todo Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas entre 10°C e 38°C, e o dia será claro com névoa seca e baixa umidade do ar.

Os índices podem chegar a 15%, no período da tarde, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para enfrentar os dias secos, é recomendado ingerir bastante água, fazer refeições balanceadas, comer frutas e verduras, evitar exposição ao sol no período entre 10h e 16h, e usar umidificador ou toalhas úmidas nos ambientes da casa.

Campo Grande segue entre as capitais mais secas do país, com umidade do ar em 20%. Os termômetros podem registrar mínima de 16°C e máxima de 34°C. E não há previsão de chuva. Confira as temperaturas previstas para algumas cidades do Estado, no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec).

Deixe seu Comentário

Leia Também