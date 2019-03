Sol predomina em todo o Mato Grosso do Sul neste fim de semana

O sol deve dar o ar da graça neste fim de semana em Mato Grosso do Sul. Apesar da possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, o tempo deve permanecer estável em quase todas as regiões do estado. Somente as regiões sul e oeste (onde se localizam os municípios Ponta Porã, Dorados, Corumbá e Miranda) podem ter mais eventos de chuva durante o sábado e domingo. Nas demais regiões, o dia amanhece com sol. A temperatura alta também deve se manter durante o dia, com possibilidades de chuva à tarde.



Em Campo Grande não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 90% a 56%. O calor permanece para quem quiser curtir atividades ao ar livre. Máxima de 28ºC e mínima de 17ºC no neste sábado (23). No domingo o cenário não muda, máxima de 31ºC e mínima de 17ºC, sem possibilidade de chuva também.



Dourados também não tem previsão de chuva no fim de semana, com temperaturas entre 30ºC e 32ºC nas máximas e 19ºC e 18ºC nas mínimas, respectivamente.



Característica da estação do outono, as noites devem ser estreladas e com temperaturas amenas para o estado de Mato Grosso do Sul.

