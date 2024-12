Sol predomina, mas meteorologia não descarta chuva para essa terça em MS

A terça-feira (10) promete ser um pouco mais quente que os últimos dias em Mato Grosso do Sul, mas nada que isso impeça de pancadas de chuvas e até tempestades acompanhadas de raios em algumas regiões, conforme o prognóstico da meteorologia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido ao deslocamento da frente fria, aliado a disponibilidade de umidade. Devido à atuação da frente fria, as temperaturas não ultrapassam os 28°C principalmente no sul do estado.

Em grande parte do estado, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 26-32°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas entre 30-36°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-32°C.

