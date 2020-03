Sol predomina na capital nesta quinta-feira

A previsão do tempo para esta quinta-feira (5), no Mato Grosso do Sul é de tempo aberto com sol forte, e altas temperaturas.

Para Campo Grande a previsão é de tempo quente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima deve chegar a 33°C e a mínima fica em 20°C. A umidade relativa do ar varia de 35% a 85%, e exige alguns cuidados com a saúde respiratória, como ingestão de água regularmente e evitar ao máximo a insolação.

Para Mato Grosso do Sul, as chuvas estão previstas para o extremo norte principalmente. A temperatura máxima no Estado pode atingir os 37°C e a mínima pode chegar a 18°C, porém com tendência de elevação, diminuindo a possibilidade de temperaturas amenas.

Deixe seu Comentário

Leia Também