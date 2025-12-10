Sol reaparece nesta quarta, mas possibilidade de chuva se mantém em MS

O sol reapareceu na manhã desta quarta-feira, dia 10 e promete trazer um pouco de estabilidade no clima em Mato Grosso do Sul. Contudo, não é descartada a possibilidade das chuvas acontecerem de maneira esporádica ao longo do dia.

Isso porque a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, principalmente na metade sul do estado, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido a influência de uma frente fria oceânica, há condições favoráveis para ocorrências de pancadas de chuvas.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 28°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 29°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também