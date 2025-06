JD1TV: Sul-mato-grossenses amanhecem 'encobertos' por gelo nesta quarta-feira

Com a terceira onda de frio que atinge o país, afetando principalmente estados do sul e centro-sul, munícipes das cidades mais baixas do Mato Grosso do Sul, como no caso de Rio Brilhante, Ponta Porã, Amambai e Itaporã também sofrem com o frio e geada.



Em Amambai e Rio Brilhante, as temperaturas ficaram abaixo de 0. Os municípios registraram mínimas de -0,7°C e -0,1°C respectivamente.

Já na sensação térmica, os campeões foram Ponta Porã e Aral Moreira que sentiram frio com sensação de 10°C negativos.



Chegando a 0,8°C, Santa Rita teve a sensação de -0°C e registrou geada. Pela manhã moradores encontraram orvalho cristalizado. Imagens enviadas por leitores mostram camada de gelo cobrindo um veículo.



A onda de frio avança pulsos de ar polar mantendo as temperaturas baixas até a sexta-feira (27) em boa parte do país.

