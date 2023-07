Tá chovendo ai? Após 25 dias de estiagem chuva cai em Campo Grande

Confirmando a previsão do tempo, começou a chover na Capital durante a hora do almoço dessa quinta-feira (13). Apesar da indicação de ventos fortes, a precipitação chegou calma.

A chuva chega trazendo ainda a possibilidade de baixas temperaturas, com os termômetros podendo ficar abaixo dos 10°C durante o dia. Campo Grande amanheceu com o tempo nublado e com ventos que deixam a sensação de frio presente logo nas primeiras horas desta quinta.

A expectativa é que as máximas cheguem pelo menos a 20°C, enquanto a mínima pode ser de 8°C.

Leitores encaminharam vídeos através do WhatsApp do JD1 Notícias, comemorando o fim da estiagem de mais de 20 dias em MS. Ta chovendo ai? Mande para o nosso WhatsApp através do (67) 9 9647-9098 ou clicando no link.

Confira:

