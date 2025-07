Tchau, frio! Domingão já promete ter calor de volta em MS

Após a rápida passagem de uma frente fria, o tempo em Mato Grosso do Sul volta a esquentar neste domingo (20), e trazer a elevação das temperaturas máximas.

Segundo o Cemtem (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o afastamento da frente fria é fator principal para o aumento das temperaturas, que podem chegar até 33°C em algumas regiões.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 10-15°C e máximas entre 25-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13-20°C e as máximas entre 30-32°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12-15°C e máximas entre 28-33°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 17-19°C e máximas entre 28-30°C.

