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Tchau frio? Previsão indica aumento das temperaturas neste domingo em MS

Meteorologia ainda mantém possibilidade de chuva em algumas regiões

24 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa
Sol apareceu entre nuvens em Campo GrandeSol apareceu entre nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A previsão do tempo para este domingo (24) indica sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, com elevação gradual das temperaturas em grande parte do Estado. Segundo o Cemtec, os termômetros podem atingir máximas entre 27°C e 30°C.

Apesar do tempo mais firme, há possibilidade de aumento de nebulosidade e ocorrência de chuvas, além de tempestades isoladas acompanhadas de raios, principalmente nas regiões sul e leste do Estado.

De acordo com o órgão, a instabilidade é provocada pelo transporte de calor e umidade, aliado à passagem de cavados atmosféricos sobre Mato Grosso do Sul. Os ventos devem atuar entre os quadrantes sul e leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas acima dos 50 km/h.

Nas regiões sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas devem variar entre 14°C e 18°C, com máximas entre 21°C e 27°C. Já nas regiões pantaneira e sudoeste, as temperaturas ficam entre 15°C e 20°C nas mínimas e entre 25°C e 30°C nas máximas.

Em Campo Grande, a previsão aponta mínima entre 17°C e 20°C, enquanto as máximas devem variar entre 26°C e 28°C.

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