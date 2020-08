Temperatura cairá e pode chegar a 5ºC no fim de semana na capital

Priscilla Porangaba, com informações do CEMTEC

Uma frente fria avança sobre o Mato Grosso do Sul fortalecendo as áreas instabilidades que continuarão a atuar sobre o estado nesta quinta-feira (20).

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS) é de céu nublado a parcialmente nublado em todas as regiões com possibilidade chuva apenas nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central. Como precaução, faz-se necessária atenção as possíveis condições adversas no tempo que podem eventualmente ocorrer neste dia, como chuvas intensas, ventos fortes e raios.

Ainda de acordo com o Cemtec, como os volumes estimados estão altos para um curto período de tempo, atenção a possíveis pontos de alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios das áreas mencionadas.

Há baixa expectativa de chuva para as regiões norte e bolsão. A umidade relativa do ar se elevará em todas as regiões com variação estimada entre 60% a 100% ao longo do dia. Haverá vento fraco a moderado com rajadas em todas as regiões do Estado. Em MS, as temperaturas ficam em declínio e poderão variar entre de 6 ºC a 30 °C e na capital variação está estimada em 15 °C a 21°C.

Nesta sexta-feira, os campo-grandenses enfrentarão temperaturas entre 8 °C a 15 °C com céu nublado a parcialmente nublado. Já no sábado (22), as temperaturas caem mais um pouco e chega a registrar mínima de 5ºC a 18ºC.

