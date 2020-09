Temperatura dará uma 'aliviada' e não deve passar dos 36°C nesta quinta

A capital deve registrar dia quente, com céu aberto e poucas nuvens nesta quinta-feira (17), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Contudo, se comparado aos últimos dias, esta quinta a temperatura máxima será mais baixa, não devendo passar dos 36ºC enquanto a mínima é prevista em 20ºC.

A previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões sem expectativa de chuva no Estado. De forma geral, Mato Grosso do Sul ainda terá elevadas temperaturas com grande amplitude térmica e poderá variar entre de 16 °C a 41 °C.

A variação da umidade relativa do ar é baixa em todas as regiões e estão em estado de alerta à saúde, estimada entre 15% a 55% no MS ao longo do dia, com valores menores estimados nas regiões noroeste, norte, central e bolsão.

Confira a temperatura nas principais cidades:

Chuvas

Ainda conforme o Cemtec, em setembro MS não registrou chuva até o momento e se encontra abaixo da média histórica do período. As últimas chuvas ocorreram de forma expressiva e concentradas no período de 13 a 22 de agosto.

O retorno gradativo das chuvas no Estado está previsto no final do dia de sexta-feira (18), com uma instabilidade que deve ganhar força no sábado (19) e poderá chegar nos extremos sul e sudoeste de MS com chance para pancadas de chuvas.

