Temperatura deve variar entre 26°C a 39°C na capital

Campo Grande inicia a quarta-feira (7), sem a costumeira névoa seca, mas a umidade do ar ainda inspira cuidados em todo o Mato Grosso do Sul.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), a temperatura ma capital deve variar entre 26°C a 39°C, com umidade do ar entre 10% a 50%, considerada de risco pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o Cemtec, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões e sem expectativa de chuva no Estado. As Temperaturas em Mato Grosso do Sul podem atingir a máxima de 43°C e a mínima de 21°C.

Chuvas

Há expectativa para retorno da chuva em forma de pancadas isoladas a partir dia 11 de outubro. As chuvas que ocorreram na capital na tarde de ontem não eram esperadas ou previstas pela meteorologia.

As chuvas generalizadas tem a possibilidade de ocorrência entre os dias 13 e 14 de outubro, podendo atingir até 20 milímetros acumulados. Além disso, as chuvas não serão volumosas, portanto, não será o início da regularização das chuvas. As temperaturas terão ligeiro declínio, voltando a normalidade esperada do mês entre 18°C a 35°C no MS.

