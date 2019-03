Temperatura em Campo Grande nÃ£o passa dos 30ÂºC

Em Campo Grande o dia começa com a temperatura mínima de 21ºC, mas em Mato Grosso do Sul a máxima chega aos 34ºC.

Na capital a máxima será de 30ºC e o dia ficará parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde.

A mínima em MS será de 19ºC e o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde, chove forte no noroeste, oeste e sul do estado

