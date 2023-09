Temperatura global pode aumentar em média 2,4°C e 2,6°C, aponta relatório da ONU

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) publicou, nesta sexta-feira (8), o Global Stocktake, uma análise de ações contra a crise climática e que aponta para que a Terra caminha para um aquecimento de 2,4°C e 2,6°C.

Segundo o relatório do órgão, os líderes mundiais, com as devidas ações, podem limitar o aquecimento global de 1,7°C a 2,1°C, número que apesar de menor que o previsto no documento, ainda é um pouco acima da taxa preferível apontada na última conferência climática na COP27.

“A ambição de mitigação das contribuições nacionalmente determinadas não é coletivamente suficiente para alcançar a meta de temperatura do Acordo de Paris“, explicou o documento.

O relatório aponta que os esforços não têm sido suficientes para alcançar as metas previstas no Acordo de Paris, que busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Para alcançar a meta estabelecida no acordo, assinado em 2015 por 195 países, de limitar o aquecimento da Terra a 1,5ºC, ainda é necessário que haja o corte de 20.3 a 23.9 gigatoneladas de CO2 equivalente.

Deixe seu Comentário

Leia Também