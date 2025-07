Temperatura máxima não deve passar dos 27°C neste domingo

O sistema de alta pressão atmosférica continua atuando neste domingo (13), afastando as nuvens, trazendo predomínio de sol para Mato Grosso do Sul.



No estado, a temperatura máxima pode chegar a 32°C na região Sudoeste, mas não deve passar de 26°C no Sul-Fronteira.



Os cuidados com hidratação devem ser redobrados em razão da baixa umidade relativa do ar, especialmente durante as tardes.

